昨年2月、スーパーボウルの試合を終えたチーフスのトラビス・ケルシー選手（左）とキスするテイラー・スウィフトさん＝米ラスベガス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】世界的人気を誇る米歌手テイラー・スウィフトさん（35）とプロフットボールNFLのスター選手トラビス・ケルシーさん（35）は26日、婚約したことをインスタグラムで発表した。「あなたの英語の先生と体育の先生が結婚します」とつづり、ケルシーさんがスウィフトさ