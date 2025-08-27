アナリストは、円は対ドルで安定し、対ユーロでは弱含む可能性が高いとの見方を示している。日銀が利上げに関して引き続き慎重姿勢を取ると見ていることを理由に挙げている。「エネルギーと、生鮮だけではなく食料全体（酒類は除く）を除いた７月のインフレは１．７％と２％を下回っている。これが日銀を慎重にさせる要因となっている」と述べた。同アナリストは１２月か来年１月に利上げがあると予想しているが、市