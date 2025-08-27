きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってややドル安が優勢となる中、ユーロドルは１．１６ドル台半ばに買い戻されている。一方、ユーロ円は１７２円付近での振幅を継続。両通貨ペアとも２１日線付近での攻防となっており、特にユーロ円は８月に入って、方向感なく１７２円を挟んでのレンジ相場を続けている状況。 フランスの政局不安に再びスポットがあたっているが、ストラテジストからは、フランスとドイツ