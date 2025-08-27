NY株式26日（NY時間12:42）（日本時間01:42） ダウ平均45291.35（+8.88+0.02%） ナスダック21499.76（+50.47+0.24%） CME日経平均先物42385（大証終比：+85+0.20%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は横ばい。トランプ大統領が住宅ローンを巡る不正申請疑惑で、クックＦＲＢ理事を即時解任したことで市場を不安定にしている。基本的には「正当な理由がない」場合、ＦＲＢ理事は解任できない。た