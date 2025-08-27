NY株式26日（NY時間13:07）（日本時間02:07） ダウ平均45284.81（+2.34+0.01%） ナスダック21493.35（+44.06+0.21%） CME日経平均先物42390（大証終比：+90+0.21%） 欧州株式26日終値 英FT100 9265.80（-55.60-0.60%） 独DAX 24152.87（-120.25-0.50%） 仏CAC40 7709.81（-133.23-1.70%） 米国債利回り 2年債 3.679（-0.045） 10年債 4.258（-0.018） 30年債 4.908（+