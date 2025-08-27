きょうの為替市場はドル安が優勢となっており、ドル円も１４７円台前半に値を落としている。トランプ大統領がクックＦＲＢ理事の解任を通告したことで、ＦＲＢの独立性に懸念が生じており、それもドルを圧迫している。米１０年債利回りも再び下げに転じる中、ドル円も上値の重い展開が続いているようだ。９月利下げ観測もやや強まっている。 クックＦＲＢ理事の弁護士は解任通知に抗議し、訴訟を提起すると伝わった。「紹介