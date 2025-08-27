気象台は、午前2時26分に、大雨警報（浸水害）を滝川市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・滝川市に発表 27日02:26時点空知地方では、27日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■滝川市□大雨警報【発表】・浸水27日明け方にかけて警戒1時間最大雨量30mm