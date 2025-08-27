気象台は、午前2時16分に、洪水警報を知内町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を木古内町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・知内町に発表 27日02:16時点渡島地方では、27日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■函館市□大雨警報・土砂災害・浸水27日明け方にかけて警戒1時間最大雨量30mm■知内町□大雨警報・土砂災害・浸水27日明け方