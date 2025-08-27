気象台は、午前1時43分に、洪水警報を初山別村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・初山別村に発表 27日01:43時点上川、留萌地方では、27日昼前まで土砂災害に警戒してください。留萌地方では、27日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■中川町□大雨警報・土砂災害27日昼前にかけて警戒■天売焼尻□大雨警報・土砂災害27日昼前にかけて警戒■初山別村□洪水警報【発表】