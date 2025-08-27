天皇皇后両陛下は静養先の栃木県の那須御用邸で、先の大戦末期、硫黄島から疎開し、今は那須町に住む女性2人と懇談されました。天皇皇后両陛下は、26日から栃木県の那須御用邸で静養に入られています。26日夜、御用邸内の施設で那須町に住む90代の硫黄島出身者と懇談されました。太平洋戦争末期、日米の激戦の地となった硫黄島には、戦前、島民およそ1200人が住んでいましたが、住民たちは本土に強制疎開させられ、戦後も帰島は認