ドジャース・ロバーツ監督が「右肩のインピンジメント症候群」で負傷者リスト入りしている佐々木について、メジャー復帰まで少なくとも今後2度のリハビリ登板を要するとの見通しを示した。近く傘下3Aで予定する3度目の登板へ向けて「4回、もしくは5回に入るところまで投げさせる」と方針を明かし、「我々の先発事情を考えると（実戦調整はさらに）もう1度は必要。パフォーマンス以上に自信をつける方法はない」と語った。