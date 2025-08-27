◇ア・リーグレッドソックス4―3オリオールズ（2025年8月25日ボルティモア）レッドソックスの吉田はメジャー2度目の対戦だった菅野から四球と一塁強襲の内野安打を記録した。2三振を喫した19日の雪辱を果たし「前回対戦もあったので、軌道をイメージしながら」と振り返った。9回には右腕マーティンから右前打を放ち、9日以来、出場12試合ぶりのマルチ安打。チームも競り勝ち「しっかり結果を出す、それを一番に考えて