◇ナ・リーグメッツ13―3フィリーズ（2025年8月25日ニューヨーク）メッツの千賀は試練が続いている。初回から先制を許すなど6安打3失点を喫して4回0/3で降板。逆転勝利で黒星は消えても、7月11日に右脚故障から復帰して以降は8試合連続で白星がない。「抑えたと思ってもヒットになったり（打者の）体勢を崩してもヒットになってしまう。ホームベース上の球の弱さみたいなのが出ている」。得意の“お化けフォーク”でも