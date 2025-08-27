◇インターリーグパドレス5―9マリナーズ（2025年8月25日シアトル）パドレスは2回にタティスの18号2ランなど3発でリードしながら中盤の大量失点で逆転負け。2連敗で4日ぶりに地区首位から陥落し、ドジャースに1ゲーム差をつけられた。松井は5―9の7回から登板して2回を完璧に抑えた。大谷に被弾した前日から連投。8回2死では初回に50号を放っていたローリーをスプリットで右飛に打ち取った。ダルビッシュは次回登板が2