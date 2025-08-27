08年からジャイアンツに在籍する植松泰良さん（41）は、今季から「メジャーリーグ・クオリティー・コントロール・コーチ」という少し聞き慣れない役柄を担っている。主な仕事は相手投手の癖を見抜き自軍選手へ伝え、盗塁、得点へ導くこと。自軍投手に癖が出ていないかも確認する。自然とパソコンに向き合う時間が多く「シリーズが始まる前の日は移動の機内、ホテルに入ってからもすぐに仕事をしないと間に合わないので、ルーム