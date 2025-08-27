◇ア・リーグオリオールズ3―4レッドソックス（2025年8月25日ボルティモア）オリオールズの菅野が7月2日以来の6敗目を喫した。前回19日は5回1失点に抑えたレッドソックスとの再戦。初回先頭でアンソニーに右中間へ運ばれ、3―1の5回は3番デュランに低めのスプリットを捉えられて中越えの逆転3ランを浴びた。「投げたところに悔いはない。その前の打席を生かした配球をすれば良かったかなという反省点はある」。痛恨