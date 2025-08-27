【シン・エヴァンゲリオン劇場版 Luminasta “式波・アスカ・ラングレー×カシウスの槍”】 9月19日より展開 セガ フェイブはプライズフィギュア「シン・エヴァンゲリオン劇場版 Luminasta “式波・アスカ・ラングレー×カシウスの槍”」を9月19日より展開する。 全長約35cmの大ボリュームの槍を携えた「アスカ」が登場。造形美あふれるアスカのポーズに注目してほし