◆テニス全米オープン第２日（２５日、米ニューヨーク＝ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンター）男子シングルス１回戦で、３年ぶりの優勝を目指す世界ランキング２位のカルロス・アルカラス（２２）が男子テニス界屈指の長身２１１センチのオペルカ（米国）を６―４、７―５、６―４を下し、順当に２回戦に進出した。注目が集まったのはプレーだけでなく、アルカラスの変貌（へんぼう）ぶりだった。気合の証し