プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「タイ風焼きそば」 「厚揚げとクルミのサラダ」 「野菜のナンプラー風味スープ」 の全3品。 ナンプラーや香菜を使ってタイの食卓を味わいましょう。スーパーで購入できる食材を使って、お手軽、本格エスニック。【主食】タイ風焼きそば 甘くて、辛くて、酸っぱい味がタイ料理の特徴。フォーは米で作られる麺で、もちもちした食感がクセになります