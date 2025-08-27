サッカー日本代表の９月の米国遠征（７日・メキシコ戦、１０日・米国戦、いずれも日本時間）を目前に控え、ＤＦ陣に負傷者が続出している状況を受け、２８日発表のメンバー候補にＤＦ谷口彰悟（３４）＝シントトロイデン＝がリストアップされていることが２６日、関係者への取材で分かった。谷口は、Ｗ杯最終予選で昨年１０月の４戦目までフル出場した実力者。同１１月にベルギーリーグで左足アキレス腱（けん）断裂の重傷を負