日本銀行が26日に公表した企業間で取引されたサービスの値動きを示す7月の「企業向けサービス価格指数」は、前年同月比で2.9％上昇したものの、上昇率は鈍化しています。日銀は、上昇した理由については、人件費や燃料費の高騰を価格に転嫁する動きが続いているとしています。一方で、上昇率は鈍化しています。産業用の機械器具の修理が前年に値上げ改定が一巡していて、全体を押し下げる要因となったと分析しています。日銀は、人