2025年7月、JR山手線の車内でモバイルバッテリーが発火する事故が起きました。走行中の電車内で、乗客がスマートフォンを充電中のバッテリーから出火。持ち主は手にやけどを、また列車の運行も最大で2時間停止するなど、大きな影響が出ました。 さらに、2025年8月には東海道新幹線車内でも、座席ポケットのモバイルバッテリーから火が出る事案も報じられています。 スマートフォンや