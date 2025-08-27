【メガミデバイス PUNI☆MOFU シャオ】 8月27日 発売 価格：6,930円 【メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU シャオ アイデカールセット】 8月27日 発売 価格：1,100円 コトブキヤは、プラモデル「メガミデバイス PUNI☆MOFU シャオ」を8月27日に発売する。価格は6,930円。 本商品は、同社の美少女プラモデルシリーズ「メガ