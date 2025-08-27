警察車両の赤色灯福島県郡山市で23日、住宅に押し入り住人の90代男性に拳銃のようなものを突き付け、現金約3万円を奪ったとして、郡山北署は26日、強盗傷害と住居侵入の疑いで、近くに住む無職穴沢大介容疑者（39）＝郡山市＝を逮捕した。「金がほしくてやった」と容疑を認めている。逮捕容疑は23日午後8時ごろ、住人男性の頭部を殴り、顔面打撲など約10日の軽傷を負わせた上、約3万円を奪った疑い。署によると、男性宅の防