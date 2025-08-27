レヴァークーゼンは26日、レアル・マドリードから元スペイン代表DFルーカス・バスケスが完全移籍加入することを発表した。ルーカス・バスケスについては、2024−25シーズンをもってレアル・マドリードを退団しており、移籍金の発生しないフリートランスファーでレヴァークーゼンへ加入する。クラブからの発表によると、契約期間は2027年6月30日までの2年間。背番号は「21」に決まった。完全移籍加入に際し、ルーカス・バスケ