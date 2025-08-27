中国で都市散策の「シティーウオーク」に続いて、このところ人気を集めるようになっているのが都市での宝探しゲーム「シティーハント」だ。ポストカードやマグネット、アクセサリーなど、ちょっとしたプレゼントを街のどこかに隠し、隠した人はその画像と場所をネット上にアップする。そしてそれを見た他の人が探しに行くという宝探しのスピードを競うゲームだ。一番に見つけた人がコメント欄に画像を添付するとゲーム終了となる。