東京都心では、ついに9日連続の猛暑日となりました。過去最長タイとなりますが、この暑さはいつまで続くのでしょうか。さらに、長引く暑さによって増えていると言われているのが“蓄積型の熱中症”です。どのような症状なのでしょうか？8月も残すところ、あと5日。大分県日出町では、今シーズン最後のひまわりが見頃を迎えました。近くには秋の訪れを告げるコスモスが可憐な花を咲かせています。大分市の図書館には、夏休みの宿題