星屑スキャットが、8月27日に新曲「DIVE」を配信リリースした。新曲「DIVE」は、今年5月から7月にかけて行った全国ツアー＜HOSHIKUZU SCAT TOUR 2025 “KMM”＞のファイナル公演で初披露。「いつかこの方の楽曲を歌いたかった」というメンバーの願いが叶った、コモリタミノル氏作曲の楽曲。作詞はNONA REEVES西寺郷太氏と星屑スキャットメンバーによる共作だ。「DIVE」配信日：2025年8月27日(水)配信リンクhttps://nex-tone.link