Kroiの新曲「HAZE」が、8月27日に配信リリースされた。本楽曲は8月29日より全国で劇場公開がスタートする映画『九龍ジェネリックロマンス』の主題歌だ。◆「HAZE」MV「HAZE」は映画『九龍ジェネリックロマンス』のために書き下ろされた楽曲で、アンニュイなボーカルと懐かしさと新しさを併せ持つサウンドで、ノスタルジーに満ちた本作の世界観を表現している。リリースに合わせてミュージックビデオも公開。監督をつとめたのはこれ