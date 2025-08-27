岡山県出身、大阪在住のシンガーソングライターIga Nana(イガ ナナ)が、デビューシングル「Zone Out」をリリースした。幼少期から培ったクラシックピアノの感性や、ベルギー〜ドイツで育った経験を活かし、作詞・作曲を手がけるアーティストで、タイトルでありフックでリフレインされる「Zone Out」という言葉は、「ぼーっとする」という意味を持ち、曖昧で無防備な状態の中でこそ、ふと気付ける愛の輪郭がある事を表現しているの