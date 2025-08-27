人口減少をめぐって「消滅可能性自治体」などを発表してきた民間の有識者グループ「人口戦略会議」は、活動終了にあたって会見し、政府に対して人口減少の問題に関する司令塔組織の設置などを提言しました。「人口戦略会議」は、産業界や学術界から有識者が集まり、人口減少をめぐる問題についての調査や提言を行ってきた団体で、「消滅可能性自治体」などを発表してきました。人口戦略会議は、設置時の予定通り2年間の活動を終え