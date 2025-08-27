お正月に向けた百貨店のおせち商戦が早くも始まりました。年始だけでなく、年末も楽しめるおせちが披露されました。今年は年末年始が最大9連休になることから、百貨店各社は、家族や親戚が集まることを見込んでいて、様々なニーズに応えるおせちがそろいました。こちらのおせちには、鶏のスープに抹茶の風味がきいた「お茶ラーメン」がついています。和洋の2段重を1段ずつ、年末と年始に飽きずに楽しんでほしいとしています。他に