次世代のロールモデル事業を見いだす、日本スタートアップ大賞の授賞式が行われました。ドローンやロボットなど、会場に並ぶのは最先端の技術やサービスです。26日、首相官邸で行われた日本スタートアップ大賞の授賞式。政府が、次世代のロールモデルとなるようなインパクトのある新事業を生み出した起業家やスタートアップを表彰する制度で、2025年で9回目です。過去にはメルカリやスマートニュースも受賞しています。石破首相：