札幌管区気象台は、道内の日本海側であす(2025年8月27日)未明から朝にかけ、局地的に非常に激しい雨を降らせる「線状降水帯」が発生するおそれがあると発表しました。（札幌管区気象台 気象防災部 金田昌樹 予報課長）「27日未明から朝にかけて日本海側で線状降水帯が発生する可能性が出てきました。上川留萌地方、石狩空知後志地方では、27日未明から朝にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の発生の危険度が急激に高まる可能性が