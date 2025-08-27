日米関税交渉の合意に盛り込まれた５５００億ドル（約８０兆円）の対米投資について、両国が合意内容を文書化する方向で調整に入ったことが２６日、わかった。文書は投資の仕組みなどを説明する内容で、法的拘束力を持たないものとする方向で検討している。日米はそれぞれ合意内容をまとめた文書を公表したが、内容には齟齬（そご）が出ていた。日米交渉を担当する赤沢経済再生相は近く訪米し、米国側と調整に当たる見通しだ。