◆パ・リーグオリックス６Ｘ―５ロッテ＝延長１２回＝（２６日・京セラドーム大阪）オリックスが球団最多タイとなるシーズン１０度目のサヨナラ勝ちで、４時間３４分の死闘を制した。５―５の延長１２回、２死一、二塁で太田が右前にプロ初のサヨナラ打。１点を追う１０回は、先頭のドラフト１位・麦谷が右越えにプロ初アーチとなる同点ソロを放った。１回無失点で１２回を締めた入山はプロ初勝利。初物づくしで今季９度目の３