1972（昭和47）年8月27日、巨人の堀内恒夫投手が後楽園球場で行われた広島戦で初の20勝をマークした。川上監督に握手で出迎えを受けた堀内投手は「プロ7年目で、はっきり20勝を目標にスタートした。オールスターの前あたりから投球の幅も出てきた」と話した。この年は26勝9敗で最多勝とMVPに輝いた。