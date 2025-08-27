三菱商事などは、秋田県と千葉県の沖合で計画されている洋上風力発電から撤退する方向で最終調整を進めていることが分かりました。資材インフレなど、コストの大幅な増加などが理由だとしています。国が後押ししてきた再生可能エネルギーの大型事業の一角が頓挫することになり、政府はエネルギー戦略の見直しを迫られそうです。