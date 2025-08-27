YONA YONA WEEKENDERSが、本日8月27日にニューシングル「未明のブルー」を配信リリースし、同楽曲のMVを公開した。あわせて、6thEP『予酔いの宵』のリリースを記念したリアルイベント『宴』を開催する。 （関連：【映像】YONA YONA WEEKENDERS “未明のブルー” Music Video） スキャットのイントロと張り詰めたグルーヴが牽引する同楽曲は、未明の青にほどけていく情動を、繊細かつ力強