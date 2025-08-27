漫画『甘神さんちの縁結び』（作者：内藤マーシー）が、27日発売の連載誌『週刊少年マガジン』39号にて最終回を迎えた。2021年4月の連載スタートから4年半の歴史に幕を下ろした。【画像】『五等分の花嫁』作者が描いた『甘神さんちの縁結び』イラスト完結を記念して、『五等分の花嫁』『戦隊大失格』作者の春場ねぎ氏と、TVアニメ『甘神さんちの縁結び』キャラクターデザインの飯塚晴子氏からお祝いイラスト＆コメントが到着し