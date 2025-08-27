ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」が２６日に開幕した。深谷知博（３７＝静岡）は初日３Ｒは４カドからまくって首位争いに参戦すると道中の競り合いを制して１着。８Ｒも３コースから２着を確保と好発進を決めた。前検ではもうひと息だった舟足も初日を終えて「上位。後半の方が乗りやすかった。重さも許容範囲」と気配一変。早くも上位宣言が飛び出した。相棒の３０号機は３月のクラシックでは佐藤