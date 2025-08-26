Íî¸ì²È¤Î·îÄâÊýÀµ¤¬£²£¶Æü¡¢Âçºå¡¦¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂçºå¹ñºÝÊ¸²½·Ý½Ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØÂèÏ»²óÂçºåÍî¸ìº×¡Ù¡×¡Ê£²£¶¡Á£³£±Æü¡Ë¤Ë½Ð±é¸å¡¢¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¡¦Âçºå»Ô¡¦ÂçºåÊ¸²½·Ý½Ñ»ö¶È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¡£¾åÊýÍî¸ì¤ò»Ù¤¨Â³¤±¡¢º£¤â¤Ê¤ª³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¾åÊýÍî¸ì³¦¤Î½ÅÄÃ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤Î¾åÊýÍî¸ì´é¸«À¤¶½¹Ô¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î¹âºÂ¤Ç¤Ï¾ÐÊ¡Äâ¶¬²ð¤¬¡Öµí¤Û¤á¡×¡¢·ËÊÆÔ¥¼£¤¬¡Ö¼·ÃÊÌÜ¡×¡¢·ËÊ¸ÄÁ¤¬ÁÏºîÍî¸ì¡Ö£Á¡¥£É¡¥¥ëÌäÅú¡×