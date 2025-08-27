27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比130円高の4万2430円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2394.4円に対しては35.60円高。出来高は4548枚となっている。 TOPIX先物期近は3074.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.51ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物