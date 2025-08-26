¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò½ä¤ëÉÔÀµµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿FRB¡ÊÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤Î¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤ò¡ÖÂ¨»þ²òÇ¤¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÊ¸½ñ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¹ñÌ±¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤â¡¢¿®Íê¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥Ã¥¯»á¤Ï¡ÖË¡Î§¾å¤ÎÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£