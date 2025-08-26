¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï8·î26Æü¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¸ú²Ì²»¤òAIÀ¸À®¤¹¤ë¡ÖWaves Place¡×¤ÈÇÛ¿®¼Ô¤È»ëÄ°¼Ô¤òÃç²ð¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®ÀìÍÑ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥é¡¼¡ÖStreamer Times¡×¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎWeb¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢8·î27Æü¤è¤êËÜ³ÊÅ¸³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ûWaves PlaceWaves Place¡ÖWaves Place¡×¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë²»¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤ÈAI¤¬¸ú²Ì²»¤òÀ¸À®¤¹¤ëWeb¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£À¸À®¤·¤¿¸ú²Ì²»¤Ï¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¾¦ÍÑÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¡ÊÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤ÏÂÐ¾Ý