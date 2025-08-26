6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦BOYNEXTDOOR¤¬¡¢26ÆüÈ¯É½¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØBOYLIFE¡ÊCount To Love¡Ë¡Ù¤¬¡¢34.6ËüËç¤Î½é½µÇä¤ê¾å¤²1°Ì¤Ç½éÅÐ¾ì¡£¼«¿È½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢½é½µÇä¤ê¾å¤²30ËüËçÄ¶¤¨¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤Ïº£Ç¯ÅÙ½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç½é½µÇä¤ê¾å¤²30ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¥ó¥°¥ë1°Ì³ÍÆÀ¤Ï¡¢2024/12/9ÉÕ¤Ç¤ÎSEVENTEEN¡Ø¾ÃÈñ´ü¸Â¡Ù°ÊÍè¡¢9¤«·î¤Ö¤ê¤Ç¡¢º£Ç¯