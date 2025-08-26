¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û26Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï¤â¤ß¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ1.82¥É¥ë°Â¤Î4Ëü5280.65¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î2025Ç¯5¡Á7·î´ü¤Î·è»»È¯É½¤ò27Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢¶ÈÀÓ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤ÎÍÍ»Ò¸«µ¤Ê¬¤â¶¯¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÇã¤¤¤¬¼ê¹µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£