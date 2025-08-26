¢¡³ÚÅ·10¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê26Æü¡¢¹°Á°¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¥×¥íÌîµå139¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥¯¥¹°ì¶Ú18Ç¯ÌÜ¤ÇÀáÌÜ¤Î¿ô»ú¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤ä¾ìÌÌ¤Ç¤â·è¤·¤Æ½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæÂ¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡Ö1500¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£9ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î8²ó2»à¡£3ÈÖ¼ê¡¦¹¾¸¶²íÍµ¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂª¤¨¤¿¡£±¦ÍãÀÊ¤Ø¤Î3¹æ¥½¥í¡£ÄÌ»»1605»î¹çÌÜ¡¢6321ÂÇÀÊÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê1ÂÇÀÊ¤Ë½¸Ãæ¤·