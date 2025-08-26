2025Ç¯8·î26Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥Þ¥¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBTS¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎV¤¬25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥ì¥Ã¥º¤Î»î¹ç¤Ç»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤¬´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢MLB»öÌ³¶É¤Î¸ø¼°SNS¤ÏÆ±Æü¡¢¡ÖBTS¤ÎV¤¬»Ïµå¼°¤òÁ°¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÂÐÌÌ¡ª¡×¤È¤ÎÊ¸¾Ï¤È¶¦¤Ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿V¤ÈÂçÃ«¤¬ÊúÍÊ¤ò