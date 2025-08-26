ÇÐÍ¥¤Î¹âÈª½¼´õ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬¡¢·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØOver You¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎDJ¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎNight Tempo¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Èºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ºî»ì¤òÅÚ´ôËã»Ò¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£Night Tempo¤µ¤ó¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Á¥ë¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¡¢¹âÈª¤µ¤ó¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÀ¼¤¬¾è¤ê¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤âËº¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë